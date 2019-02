Auto uitgebrand op A58 tussen Rilland en Woensdrecht

Inwoners Wilhelmina­dorp jagen op miljoenen in Miljoenen­jacht

22 februari WILHELMINADORP - Vijftig inwoners van Wilhelminadorp uit postcodegebied 4475 strijden om prijzen tot wel vijf miljoen euro in tv-show ‘Postcode Loterij Miljoenenjacht’. Zij wonnen bij de Postcode Loterij een felbegeerde studioplaats in de spelshow die Linda de Mol presenteert. Of inwoners van Wilhelminadorp daadwerkelijk in de prijzen vallen, is zondag 3 maart vanaf 20.00 uur te zien bij RTL 4.