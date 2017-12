Auto uitgebrand na wilde achtervolging door Yerseke

In Goes het snelst aan de beurt voor rijexamen

9:00 GOES - Wie rijexamen moet doen, is het snelst aan de beurt in Goes. Daar bedroeg de wachttijd de afgelopen maanden gemiddeld een week. Op de examenlocaties in Terneuzen en Middelburg was dat drie weken voor het eerste examen en twee weken voor het herexamen.