Auto te water in Wilhelminadorp, inzittende gereanimeerd

Update 9.35 uur - videoWILHELMINADORP - Aan de Westhavendijk in Wilhelminadorp is vanochtend een auto te water geraakt. Dat gebeurde rond 07.19 uur. Omstanders hebben geprobeerd het slachtoffer uit de auto te halen, maar dat is niet gelukt. Uiteindelijk heeft een duiker van de brandweer het slachtoffer bevrijd. De inzittende is na reanimatie rond 08.00 uur met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Lange tijd was onduidelijk of er nog meer mensen in de auto zaten. Nadat duikers van de brandweer hebben gezocht, kon de Veiligheidsregio Zeeland om 08.19 uur melden dat er niemand meer was aangetroffen en dat de auto uit het water wordt geborgen.

Geen twijfel

Een vader en een zoon van een gezin dat aan de Westhavendijk woont, twijfelde niet toen ze vanochtend een klap hoorden. ,,De auto dreef nog voor de helft boven water toen we keken”, vertelt de vader die anoniem wil blijven. ,,We zijn erheen gerend en in het water gesprongen.”

Ook vanaf de overkant, aan de Oosthavendijk, ging een omstander te water. Met zijn drieën probeerden de omwonenden de deur van de auto open te krijgen, maar dat lukte niet. ,,Ook niet via het raam dat een stukje openstond. Doordat dat raam open was, liep de auto ook snel vol water. We hebben geprobeerd de auto wat meer richting wal te krijgen door aan de achterkant te trekken. Hij dreef nog een beetje en met zijn drieën kregen we ‘m iets meer richting de kant.”

Troebel

Uiteindelijk slaagden ze erin de achterruit van de auto in te trappen. ,,Maar het water was zo troebel dat we niets zagen. Een vierde man die een duikbril bij zich had, zag ook niets.” De bestuurder, die volgens de omwonenden al buiten bewustzijn was, is door duikers van de brandweer uit de auto gehaald en gereanimeerd voordat deze naar het ziekenhuis is gebracht.

Volgens de politie is het nog onduidelijk hoe de auto te water is geraakt. Daarom is ze op zoek naar getuigen. Die kunnen zich melden via 0900-8844.

Een duiker van de brandweer is ingezet om te zien of er nog meer mensen in de auto zaten.