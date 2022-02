Auto te water in Schore, bestuurder nergens te bekennen

Deze onbekende inlichtin­gen­dienst was in oorlogsja­ren op Tholen actief

SINT ANNALAND - Een onbekende inlichtingendienst die in oorlogsjaren op Tholen trainde? Klinkt als een spannend jongensboek, maar het is écht zo. Gerard van Loenen en Victor van Haeren vertellen er dinsdagavond over in Sint-Annaland.

