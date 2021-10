Auto slaat over de kop op snelweg A58 bij ‘s-Heer Arendskerke

Kattendij­ke krijgt weer post, maar mobiel bellen blijft een drama

12 oktober KATTENDIJKE - Maandenlang was de postbezorging in Kattendijke een drama, maar PostNL lijkt orde op zaken te hebben gesteld. ,,We zijn tevreden over hoe het nu gaat’’, zegt voorzitter Jacco van Damme van de Vereniging Dorpsbelangen Kattendijke (VDK). ,,Nu het mobiele bereik nog.’’