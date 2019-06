Auto’s knallen frontaal op elkaar op Deltaweg: twee gewonden naar ziekenhuis

Blauw Wonen kan de prullenbak in, soap is ten einde

18 juni KAPELLE - De Kapelse soap over Blauw Wonen (BW) in de Maalstede is voorbij. Vanavond vond de laatste aflevering plaats in de gemeentelijke raadszaal. Het plan van initiatiefnemer Peter van Wallenburg kan definitief de prullenbak in.