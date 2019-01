Auto's botsen op elkaar bij Krabbendijke

Goese Polder staat in de startblok­ken voor feestjaar vol activitei­ten

24 januari GOES - In 1969 kregen de eerste bewoners de sleutel van hun huis. Vijftig jaar later is de Goese Polder de grootste en misschien wel meest veelzijdige wijk van Goes. Zaterdag wordt de aftrap gegeven voor een feestjaar.