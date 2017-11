Auto's beschoten in Goese Polder

Even de ijsbaan maaien!

15:54 KAMPERLAND - De rayonhoofden zitten nog niet eens bij elkaar, maar in Kamperland wordt er al volop gewerkt aan de ijsbaan. Zaterdag maaide Richard Kouwer de baan alvast onder water. ,,Want we komen nogal wat algen en riet tegen", aldus Kouwer. ,,En dat willen we er zoveel mogelijk uithalen. Voor een eventuele vorstperiode, waarvan we hopen dat die er dit jaar eens een keer wél komt."