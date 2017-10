Auto rijdt het water in bij Goes

Lederhosen en Dirndl op derde Oktoberfest Oud-Vossemeer

0:28 OUD-VOSSEMEER - Oud-Vossemeer was zaterdag even Alt-Füchsesee. Dorpshuis de Vossenkuil stond namelijk voor het derde jaar op rij in het teken van Duitse gezelligheid met veel pullen bier en feestmuziek.