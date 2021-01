Auto op z’n kop in sloot bij Colijnsplaat

Man opgepakt die, mogelijk onder invloed, met hoge snelheid over A58 slingerde

15 januari 'S-HEER ARENDSKERKE - Een 33-jarige man uit Zaamslag is gisteravond op de Noordzakweg bij 's-Heer Arendskerke aangehouden nadat hij met hoge snelheid over de A58 slingerde. De man was volgens de politie mogelijk onder invloed. Bij verder onderzoek bleken er spullen in de auto te liggen waarmee een hennepkwekerij ingericht kan worden.