Auto met Pools kenteken gedumpt in sloot ‘s-Heerenhoek

Goes moet grond voor bedrijven­ter­rein wellicht onteigenen: ‘Hopelijk is het niet nodig’

6 januari GOES - Hoewel ze hopen er nog op een normale manier uit te komen met de eigenaren, willen burgemeester en wethouders van Goes de procedure in gang zetten om gronden voor het toekomstige Bedrijventerrein Deltaweg te kunnen onteigenen. ,,Want we willen geen vertraging oplopen”, zegt wethouder Joost de Goffau.