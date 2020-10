Auto klemgereden door vijf politiewagens op de A58

Attractie­bou­wer wil niet vertellen waarom 65 meter hoge Airborne stilviel op kermis in Goes

29 september GOES - De kermisattractie Airborne, die zaterdagavond stilviel op de kermis van Goes, is gebouwd door KMG. De kermisbouwer heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de storing, maar volgens directeur Albert Kroon ‘hoeft die niet in de krant’.