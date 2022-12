Auto in de sloot in Goes, mogelijk door gladheid

recensie Goesenaren naar Terneuzen om Pieter Derks en Oranje te kunnen zien

Twee dagen lang is Pieter Derks in Zeeland. De cabaretier stond donderdagavond op de planken in het Scheldetheater in Terneuzen en is vrijdagavond te zien in Theater de Mythe in Goes. De nodige Goesenaren maakten speciaal een tripje naar Zeeuws-Vlaanderen, om zowel Pieter Derks als Oranje te kunnen zien.

