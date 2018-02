Auto in de sloot bij Hansweert

VIDEO Meneer Hamelink zingt nog één keer het hoogste lied

1 februari KLOETINGE - Niet veel minder dan een wonder is het. Meneer Hamelink, de man die stukje bij beetje alles loslaat en vergeet, is helemaal terug van weggeweest als het Zeeuws Mannenkoor het eerste lied in zet. ,,Het laatste wat verloren gaat, is het vermogen te zingen", verklaart Eveline Cabboort van SVRZ.