Auto en schuur in Kruiningen door brand verwoest

Ziekenhuis Adrz krijgt een nieuw pijncen­trum

16:58 GOES - Ziekenhuis Adrz in Goes krijgt een vanaf 1 september een nieuw pijncentrum. Het zet de afdeling op in samenwerking met de artsen prof. dr. Frank Huygen en dr. Kenneth van Tilburg van het Erasmus MC in Rotterdam. Dat is de moederorganisatie van het Adrz.