Auto en luchtdrukgeweer van wildstroper bij Yerseke in beslag genomen

Inwoners Kapelle sturen 140 ideeën in voor naam nieuw sportcom­plex

2 april KAPELLE - De bouw van het nieuwe sportcentrum in Kapelle is al een maandje of wat bezig, maar een naam heeft het nieuwe complex nog niet. Inwoners van de gemeente Kapelle is gevraagd hun ideeën in te sturen en dat hebben ze gedaan. Er zijn ruim 140 naamsuggesties binnengekomen.