Auto belandt tegen vangrail op A58 bij Rilland

Legkippen­be­drijf Ekoz in Schore krabbelt weer op. ,,We hebben maanden gehad dat er geen geluid in de stal was.”

In de stal lopen weer kippen en de eerste eitjes zijn gelegd. Legkippenbedrijf Ekoz in Schore komt beetje bij beetje weer in bedrijf. Half augustus sloeg de vogelgriep voor de tweede keer toe. En ook nu werden alle kippen geruimd en was het maanden stil in de stal.

6 januari