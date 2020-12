Auto belandt in sloot langs A58 bij Waarde

Goese staat ‘uit het niets’ hoog op VVD-lijst: ‘Ik word geen Kamerlid uit Zeeland, maar Zeeuws Kamerlid’

2 december GOES - Volkomen uit het niets staat Jacqueline van den Hil uit Goes op de 25ste plek van de VVD-lijst voor de Tweede Kamer. Politieke ervaring heeft ze niet. Maar in de Zeeuwse zorg kennen veel mensen haar wel. Een enkeling weet misschien dat ze ooit Zeeuws schaakkampioen is geweest. Ze is bevlogen, gaat overal met hart en ziel voor en is suikertante van haar neven Tom en Daan. ,,Ik geniet ervan om dingen te doen voor andere mensen.”