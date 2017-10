Auto belandt in sloot langs A58: Bestuurder gaat ervandoor

Oorlogsmonument in Krabbendijke vernieuwd

13 oktober KRABBENDIJKE - Het oorlogsmonument aan de Noorddijk in Krabbendijke is vernieuwd en wordt donderdag 26 oktober onthuld. Het monument is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting Wings to Victory en leerlingen van het Calvijn College, die de ontwerpen hebben bedacht voor het monument.