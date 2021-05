Auto belandt in de sloot bij Kamperland

Medewerker kreeg mes op de keel bij overval op Jumbo in Goes: ‘Hij schreeuwde: geef geld of ik maak je dood’

15 mei GOES - De man die vanmiddag de Jumbo Foodmarkt aan de Van Doornestraat in Goes overviel, heeft een medewerker een mes op de keel gezet. ,,Het was heel angstig’’, vertelt Michella, die ooggetuige was.