Auto belandt in de greppel langs de A58 bij Lewedorp

Vrijwilli­gers Schore werken samen aan het hart van het dorp

15:13 SCHORE - De verbouwing van het dorpshuis in Schore ligt op schema. Als dat ook zo blijft in de komende maanden kan het totaal vernieuwde dorpshart misschien in augustus of september worden geopend. ,,We hopen stiekem dat we er met de Schoorse Herfstmarkt gebruik van kunnen maken."