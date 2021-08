Asociale klanten en schijtende meeuwen: bedrijven zijn overlast van Goese fastfoodboulevard beu

Steenberge­naar vier jaar achter de tralies voor overval tankstati­ons

30 juli MIDDELBURG - De 37-jarige R. de C. uit Steenbergen is vrijdag door de rechtbank in Middelburg veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. Het vonnis was conform de eis. Twee kornuiten van De C., de 25-jarige S. T. uit Rucphen en L. D. uit Made (20) kregen celstraffen van twee jaar waarvan één voorwaardelijk, respectievelijk een jaar waarvan 169 dagen voorwaardelijk plus een taakstraf van 240 uur opgelegd..