‘Asociale’ bestuurder aan de kant gezet bij politiecontrole Nieuwdorp

Gast&Hof is dagbeste­ding voor iedereen in Reimers­waal

13 mei KRUININGEN - Een middagje samen bingoën of breien zonder bureaucratische rompslomp. In Yerseke, Kruiningen en Rilland kan het sinds een jaar. De proef is zo'n succes dat mensen voortaan niet meer door ambtelijke molens hoeven voordat ze kunnen aanschuiven bij de dagbesteding in het zorgcentrum.