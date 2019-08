Arrestatieteam doet inval in woning Kruiningen

Geen in­door-skatepark aan de Houtkade in Goes, Omnium afgewezen als mogelijk alterna­tief

20 augustus GOES - Er komt definitief geen indoor-skatepark in de beoogde loods aan de Houtkade in Goes. Dat zegt initiatiefnemer Maarten Landegent. Hij gaat op zoek naar een nieuwe locatie. Dat wordt in elk geval niet de kas in Omnium, waarin nu nog het tropisch bos zit, al zou hij dat zelf wel zien zitten.