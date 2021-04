Arbeidsmigranten in ‘s-Heerenhoek gaan 12 uur per dag, 14 dagen aan een stuk werken. Directeur: ‘Ze willen ‘s avonds gewoon rust’

Bewoners Buys Ballot­straat Goes willen actie van gemeente na ‘mislukt’ vrachtwa­gen­ver­bod

14 april GOES - Er kan en moet meer worden gedaan om de Buys Ballotstraat in Goes veilig te maken. Dat vindt een aantal bewoners. ,,Hoeveel rapporten en onderzoeken moeten er nog komen voor de gemeente eindelijk iets doet?’’, vraagt Gees van Hemert zich af.