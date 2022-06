ANWB zamelt dit weekeind ongebruikte fietsen in voor Zeeuwse kinderen die er geen geld voor hebben

Oekraïense Yuri en Maria bouwen leven op in Zeeland, maar: ‘Ik wil zo graag naar huis’

AAGTEKERKE/VLISSINGEN - Yuri Dolganov (35) uit Oekraïne heeft een jaarcontract getekend bij een bouwbedrijf in Goes. Hij is blij, maar zijn vrouw Maria (24) heeft er moeite mee. Een jáár, dat voelt als een eeuwigheid. ,,Ik wil zo graag naar huis.”

7 juni