Anton van Dijken zoekt nabestaanden van Rampslachtoffers uit Ellewoutsdijk

Woonlasten omhoog in Borsele vanwege tekort. Wethouder: ‘Deze tegenval­ler is even slikken’

24 juni HEINKENSZAND - De belasting gaat omhoog en ook een greep in de reserves is onontkoombaar. Borsele heeft voor de komende jaren een tekort in de gemeentelijke kas van ongeveer 1,2 miljoen euro. Ingrijpen is noodzakelijk om het huishoudboekje op orde te krijgen.