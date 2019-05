Anton Nootenboom uit Goes op blote voeten Mount Everest op

Examenrubriek Rouanne uit Kamperland verwacht zeker een voldoende voor Frans

7:00 Rouanne Bogh (17) uit Kamperland heeft net haar examen Frans gemaakt. Het examen ging goed, ook al was het iets anders dan de oefenexamens die ze heeft gemaakt ,,Er zaten iets meer vragen met verwijswoorden in, die waren wat lastiger”, zegt ze. Ze verwacht hoog te blijven staan, misschien zelfs nog een 9 gemiddeld. Hoe ze zo goed kan zijn in de talen, snapt ze niet. Het is eigenlijk niet haar ding. Ze wilt later dan ook de wetenschap in.