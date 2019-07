Anton heeft het gehaald: op z'n blote voeten naar de flanken van de Everest

Mevrouw Kos­ter-Van den Berge uit Goes viert honderdste verjaardag

18:29 GOES - Loco-burgemeester Derk Alssema kwam maandagmorgen op verjaardagsvisite in woonzorgcentrum Rehoboth in Goes. Daar vierde mevrouw Koster-Van den Berge haar 100e verjaardag.