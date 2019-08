Anticonceptiecamper komt naar Goes: voor al je vragen over seksuele contacten

De studietijd, voor het eerst op kamers, is vaak ook de tijd dat seksuele contacten ontstaan. In de camper kunnen studenten voorlichting krijgen over alle anticonceptiemethoden, zodat ze zich tijdig en goed kunnen voorbereiden op seksuele contacten.

Wie op zeker speelt, doet het Double Dutch: met anticonceptie én een condoom. Alleen: welke anticonceptie? GGD-verpleegkundige Leo Meijaard: ,,Ik zie op mijn spreekuur vaak dat meisjes niet meer vanzelfsprekend aan de pil zitten. Ze zoeken naar alternatieven omdat de pil veel hormonen bevat, bijwerkingen heeft, omdat ze er last van hebben. En er zijn ook alternatieven, heel veel.” Jongeren tot 25 jaar kunnen al gratis een anticonceptieadvies op maat krijgen bij Sense Spreekuur in Goes, Middelburg of Terneuzen. En dus ook hun licht opsteken in de Anticonceptiecamper, waarin ook een tentoonstelling over de geschiedenis van anticonceptie is ingericht. Er is voorlichtingsmateriaal, studenten kunnen vragen stellen en gratis condooms en gadgets meenemen.