Annebeth Evertz wil dat LHBTI’ers ook hand-in-hand durven te lopen

De grote voorvechter voor het Kapelse LHBTi-plan is wethouder Annebeth Evertz. ,,Het ligt me echt na aan het hart", legt zij uit. ,,Ik vind het heel belangrijk dat iedereen kan leven zoals hij of zij wil. Zonder dat te hoeven verbergen. Ook in Kapelle. Men moet zich hier veilig kunnen voelen met de eigen geaardheid. Landelijk is de tolerantie voor LHBTI heel hoog. Maar toch zegt een groot deel van die tolerante mensen het best lastig te vinden als ze het zien.”