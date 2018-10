Ammoniak komt vrij in bedrijfsloods bij Kapelle - gaspakkenteam rukt uit

Zestiende-eeuw­se rederij­kers staan nog steeds in de belangstel­ling

7 oktober GOES - Was er een feest in de stad, dan traden ze op. Ze beheersten toneel, welsprekendheid, debat- en discussietechniek. Maar werden niet gepruimd door stadsbestuur en kerk: de rederijkers. Zaterdag werd hun cultuur belicht tijdens een publieksdag in Slot Oostende in Goes.