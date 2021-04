Altijd vakantie in Bakendorp

Als je in Bakendorp woont, kan het bijna niet anders. Zeker als je een hond hebt. Elke dag even je neus over de dijk steken, je verwonderen over de kruislings opgebouwde paalhoofden, de zoveelste containerreus een behouden vaart wensen richting Antwerpen of het zeegat uit. ‘Het is hier altijd vakantie’, zeggen sommige inwoners. En zo voelt het op een voorjaarsdag die zomer belooft.