Als Koning Toto naar carnaval zit er niet in, maar een heks of agent is ook prima

De winkel in ’s-Heerenhoek is jaarlijks één van de grootste verkooppunten voor carnavalskleren in de streek. En ook dit jaar is het weer druk, vertelt bedrijfsleider Wilco van de Guchte. Al hangt er niet zoveel als andere jaren. ,,Het was natuurlijk veel te laat om nog nieuwe kleding te bestellen, dus we hebben de restanten van voorgaande jaren tevoorschijn gehaald en opgehangen.”