Als de super omvalt, wordt Borssele in zijn hart geraakt

Moeders met kinderwagens, dorpsbewoners die een pakje van PostNL komen ophalen of afgeven, ouderen die hun medicijnen komen ophalen. Ja, ook de apotheek is al uit het dorp vertrokken, knikt Jan Krijger. Buurtgemak is er niet alleen voor de ‘kleine’ en vergeten boodschappen. ,,Deze supermarkt heeft ook een sociale functie. Veel oudere klanten komen dagelijks of een paar keer in de week hier. Dan babbelen ze wat, over het weer, de politiek, over alles wat er speelt.”