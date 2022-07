Albert en Susannah werken bij de Oekraïne-opvang: ‘Hier heeft zeventig procent van de mensen al werk’

,,Het is rustig vandaag’', zegt Albert de Groot als hij samen met collega Susannah Koppejan een rondje over het terrein van De Motte loopt. ,,Veel van de mensen die hier verblijven, zijn nu aan het werk’’, legt hij uit. ,,En de kinderen zitten op school.’’ Bij De Motte, op het terrein van Emergis, worden momenteel zo'n zestig mensen uit Oekraïne opgevangen, die zijn gevlucht voor de oorlog. Hun komst had nogal wat impact voor Susannah en Albert, die bij welzijnsorganisatie SMWO werken. Zij is normaal gesproken vooral bezig met projecten voor ouderen, hij geeft veel trainingen. Maar sinds een paar maanden zorgen ze er samen met medebeheerders Gert en Astrid voor dat alles reilt en zeilt bij de opvang van Oekraïners bij De Motte. Op vraag van de gemeente neemt SMWO daar het beheer en de ondersteuning van de nieuwkomers voor haar rekening.

Aanwezigheid afbouwen

,,Op dit moment is er nog zeven dagen per week iemand van ons aanwezig’', vertelt Albert. ,,We doen van alles. Een intakegesprek voeren, bijvoorbeeld, als iemand net aankomt. Hoe zelfredzaam is iemand? Spreekt hij of zij goed Engels? Dat soort dingen zijn belangrijk om te weten, onder meer wanneer we gaan zoeken naar werk. Maar we zijn er ook om mensen simpelweg te helpen bij allerlei zaken.’’ Susannah vertelt dat wel wordt overwogen om de aanwezigheid iets te gaan afbouwen. ,,Veel mensen zitten hier nu al een tijdje. Je ziet dat ze zichzelf steeds beter redden. Bovendien helpen ze elkaar ook.’’