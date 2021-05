Alarm om Belgische auto in sloot bij Rilland

Onderzoek naar drugsover­last in Goes in de ijskast: ‘Het heeft nu geen zin’

7 mei GOES - Het plan voor een breed onderzoek naar drugsoverlast in Goes belandt voorlopig in de ijskast. ,,Het heeft nu geen zin’’, zegt burgemeester Margo Mulder. Daarmee wordt ook de discussie over het wel of niet toelaten van mensen uit het buitenland in de coffeeshops voorlopig geparkeerd.