Al veel belangstelling voor woonvoorziening dementerenden in Goese binnenstad

GOES - Het Gastenhuis, de toekomstige woonvoorziening voor dementerenden in de binnenstad van Goes, mag een half jaar voor de opening al op veel belangstelling rekenen. Een aantal mensen heeft zich al daadwerkelijk aangemeld en ook de belangstelling voor een binnenkort te houden informatieavond is groot.

Het Gastenhuis is een nog jonge zorgaanbieder, die al meerdere vestigingen heeft in Nederland. Het idee achter de kleinschalige woonvoorziening is dat er veel aandacht is voor de cliënten en dat er een hechte band wordt opgebouwd. Daarom worden de huizen allemaal geleid door inwonende (echt)paren. In Goes worden dat Johan en Melanie Swart, die nu nog in Kattendijke wonen. Ze verhuizen met hun kinderen naar Goes.

Aan de 's-Heer Hendrikskinderenstraat worden vijf karakteristieke panden momenteel verbouwd tot één woonhuis. De gebouwen behoorden in het verleden tot Huize den Berg. Twintig mensen met dementie kunnen er straks wonen. Er komen ook twee kamers voor echtparen. Volgens woordvoerster Nuith Linthorst zal de voorziening straks erg naar buiten gericht zijn. Zo wordt een goed contact met de buren nagestreefd en zijn ook mensen die niet in Het Gastenhuis wonen straks welkom in de centrale huiskamer. ,,Het is niet zo dat we een buurtcentrum worden, maar iedereen is straks zeker welkom om een activiteit te komen doen, een kopje koffie te komen drinken of een praatje te maken.’’ Als blijkt dat er in de buurt behoefte aan is, bestaat de mogelijkheid dat vanuit Het Gastenhuis ook zorg aan huis zal worden gegeven.

Het toekomstige onderkomen in Goes wordt momenteel verbouwd. Het is de bedoeling dat de woonvoorziening voor dementerenden in december de deuren opent. Voor belangstellenden wordt op donderdag 4 juli een informatieavond gehouden. Die avond wordt uitleg gegeven over het wonen, de zorg en de begeleiding in Het Gastenhuis. Mensen kunnen ook kennismaken met het toekomstige zorgechtpaar. Er wordt ook een beeld gegeven van hoe de woonvoorziening er van binnen uit komt te zien. Aanmelden kan via de website van Het Gastenhuis.

De vestiging in Goes wordt de eerste van Het Gastenhuis in Zeeland. Hoewel de organisatie in rap tempo aan het uitbreiden is - er zijn 25 locaties in ontwikkeling - zal het daar voor onze provincie vooralsnog bij blijven.