Al uren geen treinen tussen Kruiningen en Bergen op Zoom door kapot spoor

Rihanna draagt design van oud-Goesenaar David Laport tijdens carnaval: ‘Je kunt moeilijk nee verkopen’

6 augustus Tijdens de jaarlijkse carnavalsoptocht op Barbados droeg Rihanna, ambassadrice van 'haar' eiland, een jurk van de Nederlandse mode-ontwerper David Laport. Hij komt oorspronkelijk uit Goes. De zangeres stal de show tijdens het Barbados Crop Over Festival in een roze ensemble gemaakt van veren, met daaronder een roze mini-jurkje. Laport, tegenwoordig woonachtig en werkend in Amsterdam, is zeer vereerd dat de superster zijn ontwerp wilde dragen, zo laat hij aan het ANP weten.