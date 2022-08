Al 65 jaar getrouwd; Betsy en Kees Schout houden van elkaar en van Wilhelminadorp

Allebei zijn ze op een hofstede bij Wilhelminadorp geboren. Hij in 1934 op hofstede Rotterdam en zij in 1935 op hofstede Mosselbank. ,,Dat was toen nog allemaal gemeente Kattendijke’’, vertelt Kees. ,,Maar het gemeentehuis stond hier in Wilhelminadorp. In dat gemeentehuis zijn we 65 jaar geleden ook getrouwd. Dat was in 1957."