Akkerbouwer uit Rilland moet van Raad van State toch fikse dwangsom ophoesten

De gemeente legde de dwangsom op omdat twee loodsen aan de Tweedeweg in Rilland niet aan de laatste constructie-eisen voldoen en de bluswaterinstallatie tekort schoot. Volgens de Rillandse akkerbouwer was er geen enkele noodzaak voor de dwangsom. Zo zou er in een nabijgelegen sloot voldoende bluswater zijn om het hele bedrijf te blussen, mocht dat in de brand vliegen. De Raad van State is het niet eens met Van Iwaarden en wijst er op dat de Veiligheidsregio heeft aangegeven dat hij een apart bluswaterbassin moet aanleggen waar permanent minimaal 360 kuub bluswater beschikbaar is.

Grote haast was geen reden

De bluswatervijver moet bovendien met folie worden afgedekt en worden aangesloten op de hemelwaterafvoer. De sloot bij de nabijgelegen dijk is niet voldoende. Ook wat de constructie-eisen voor de twee loodsen betreft had de akkerbouwer eerst moeten wachten op toestemming van de gemeente. Dat hij grote haast had omdat hij wegens een natuurontwikkelingsproject twee loodsen van Kwadendamme naar Rilland moest verplaatsen, vindt de Raad nog geen reden om dan maar te gaan bouwen zonder dat de constructie vooraf was goedgekeurd. Kortom, Van Iwaarden zal toch een dwangsom moeten betalen. Het is nu aan de gemeente om te bepalen of en hoeveel ze bij de akkerbouwer gaat invorderen. In ieder geval kan dat maximaal 40.000 euro zijn.

Overigens steggelen Van Iwaarden en de gemeente nog steeds over de aard en de ernst van de constructiefouten. Immers, de loodsen stonden begin deze eeuw nog op Van Iwaardens vorige bedrijfslocatie in Kwadendamme. Daar moest hij weg omdat Natuurmonumenten zijn landerijen ging ontwikkelen. Hoewel de gemeente Reimerswaal meewerkte aan de verplaatsing van Van Iwaardens akkerbouw- en rundveebedrijf ging het hem allemaal net iets te langzaam. De Rillandse agrariër zat op de schopstoel omdat Natuurmonumenten een deadline had gesteld.

Spanten voldeden niet aan de eisen

Voordat hij de benodigde (bouw)vergunningen van Reimerswaal had, verplaatste Van Iwaarden alvast een paar stallen en loodsen naar Rilland. Verder bouwde hij nog wat nieuwe gebouwen bij. Pas later kreeg hij daarvoor vergunningen van de gemeente. Die constateerde vervolgens dat de spanten van de twee verplaatste rundveestallen, waar inmiddels geen vee meer staat, niet aan de laatste constructie-eisen voldeden. Om die reden legde de gemeente een dwangsom op van 10.000 euro per week met een maximum van 40.000 euro.