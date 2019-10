Agrimarkt is na bijna vijftig jaar definitief geschiedenis

‘Normaal boodschappen doen’ was er in Goes al niet meer bij. Veel schappen waren leeg, het overgrote deel van de producten was niet meer verkrijgbaar. Het meeste van wat er nog wel stond, kon voor de helft van de prijs worden gekocht. Reden voor veel koopjesjagers om toch nog even binnen te wippen. De bepaald niet kleine parkeerplaats stond aan het begin van de middag zo goed als vol.

De eerste Agrimarkt - in Goes - opende op 24 november 1970 de deuren. Daar was een verhitte discussie aan vooraf gegaan. Winkeliers uit het ook in dat jaar geopende winkelcentrum in Goes-Zuid (nu winkelcentrum Beukenhof) ageerden fel tegen de komst van de Agrimarkt. Ook in de politiek ontstond beroering.

In de loop der jaren groeide het aantal vestigingen van Agrimarkt naar zes. In juli werd bekend dat eigenaar CZAV de winkels allemaal had verkocht aan Jumbo. Die in Goes, Vlissingen, Roosendaal en Middelharnis worden ook daadwerkelijk omgevormd tot Jumbo. De supermarkten in Terneuzen en Oud-Beijerland gaan over naar Lidl.

Klanten van de Agrimarkt in Goes vertelden eerder tegen de PZC dat ze de supermarkt echt gaan missen, onder meer vanwege de vele streekproducten uit het assortiment.