Agressieve winkeldief aangehouden in Goes

Rond 13.15 uur kwam er een melding binnen dat een man betrapt was op winkeldiefstal. De man gedroeg zich agressief. Toen de politie ter plekke was vertelde een winkelmedewerkster dat de man een flesje gestolen had. Een personeelslid van de winkel was ook door de man bedreigd. Van beide dingen werden aangifte gedaan.

De dader, een 40-jarige man uit Arnemuiden, werd aangehouden. De politie kwam erachter dat de man een mes bij zich had en nam dit in beslag. Hij werd meegenomen naar Torentijd en werd hier ingesloten. In Torentijd bleek dat de man ook nog in bezit was van drie stuks Cobra 6, illegaal vuurwerk. Ook dit werd in beslag genomen. De man wordt zaterdag verhoord.