Agressieve man met honkbalknuppel van dak gehaald in Geersdijk

In eerste instantie was er door omwonenden rond 18 uur melding gedaan van een inbraak in een woning. Agenten rukten uit en troffen een man aan die op het dak stond. De man was binnengekomen door een ruit in te slaan. Hij was agressief en vermoedelijk dronken. Hij had een honkbalknuppel vast en sloeg hiermee dakpannen en ontluchtingspijpen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie is gekomen om de man te overtuigen van het dak af te komen. Een arrestatieteam is ook gekomen om de agenten te assisteren. De brandweer en ambulancedienst stonden stand-by maar zijn uiteindelijk niet meer nodig geweest.