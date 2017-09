Agenten geven kersvers bruidspaar lift naar bruidssuite in Middelburg

video Al 3560 jaar gelukkig getrouwd

15 september HEINKENSZAND - Het is een échte Borselse traditie. Echtparen die 50, 55, 60 of 65 jaar getrouwd zijn, worden een middag in de watten gelegd. De traditie is ingesteld in 1979 door burgemeester Godfried van den Heuvel en daarna enthousiast voortgezet door zijn opvolgers Jan-Bart Mandos en Jaap Gelok.