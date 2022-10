Afvalopruimers in Goes in het zonnetje gezet: ‘Als je op straat wijn drinkt, laat de fles dan niet liggen!’

,,Ik kan me er zo aan ergeren’’, vertelde Carla van der Heul, nadat ze haar speldje had gekregen. ,,Ik was een keer in Amsterdam, de dag na de Gay Pride. Je wil niet weten hoeveel afval er toen lag. Zoiets had ik nog maar zelden gezien. Als je op straat wijn drinkt, kun je de lege fles toch wel mee terug naar huis nemen!? Op het strand is het al net zo. Mensen nemen van alles mee, maar hun afval laten ze gewoon liggen.’’