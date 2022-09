Afsluiten steigers Hansweert is ‘ongelukkig’ en ‘ongewenst’

Ook de provincie Zeeland is niet blij met het besluit om elf van de veertien steigers bij het sluizencomplex van Hansweert uitgerekend in de zomer te sluiten. ,,Het moment is zeer ongelukkig gekozen en ongewenst.”