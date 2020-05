Afscheid vol rozen voor Theo Schouwenaar

video Akkerbou­wer is stomver­baasd over stormloop op ‘waardeloze’ aardappe­len

3 mei RILLAND - Wat moet je als boer met twee miljoen kilo onverkoopbare aardappelen? ,,We laten ze nog tot eind juli in de cellen liggen. Maar waarschijnlijk moeten we ze daarna achter de schuur op het land leggen. En dan hopen dat er water in komt, zodat ze snel wegrotten.”