Afgebrande oude Renault-garage in Goes wordt na een jaar eindelijk opgeruimd

Het is veel mensen een doorn in het oog dat de afgebrande garage , die een prominente plek inneemt aan het begin van de woonboulevard, er nog steeds staat. De brand vond mei vorig jaar plaats. De gemeente zei al die tijd dat ze weinig meer kon doen dan aandringen bij de eigenaar om de boel op te ruimen. Die deed dat niet.

Maar ondertussen heeft de gemeente het perceel voor 1,9 miljoen euro aangekocht. Met de voormalige eigenaren is volgens de gemeente afgesproken dat zij nog de sloop en de asbest- en bodemsanering op zich nemen. De oude garage wordt in mei opgeruimd, het afvoeren van de vervuilde grond volgt later dit jaar. De voormalige melkfabriek en de bijbehorende schoorsteen blijven staan. Wat er met het perceel gaat gebeuren, wordt later bepaald. De opties voor een parkeerterrein of appartementen, of een combinatie daarvan, kwamen al eens voorbij.