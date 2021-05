Afgebrande garage in Goes wijkt misschien voor appartementen

Bevelandse gemeenten zijn ruimharti­ger voor gedupeer­den van coronacri­sis

7:30 GOES - Het einde van de coronacrisis is in zicht, maar dat betekent niet dat iedereen uit de financiële penarie is. Veel mensen hebben moeite om de huur, de hypotheek of de rekening van het nutsbedrijf te betalen. Om meer mensen in zo’n situatie te helpen, hebben de Bevelandse gemeenten de regels om eenmalig maximaal 3000 euro te krijgen versoepeld.